Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nda ödüller sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Fişekhane’de düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve ödül alan takımların sporcuları katıldı. Ekrem Yemlihaoğlu, çok büyük mücadeleleri geride bıraktıklarını belirterek, “Tarihte hiç yapılmamış rotaları organizasyona ekledik. Çok şükür bugün herkes hak ettiği kupaya sahip olacak” dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül alan sporcuları kutladı.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

