Bolu Cezaevi’nde vahşet: Baba 4 yaşındaki kızını görüşte dövdü
Bolu'da Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu bulunan gözü dönmüş baba Hakan K., eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında öldüresiye dövdü. Ağır yaralanan küçük kız, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
