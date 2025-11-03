takvim-logo

Bolu Cezaevi’nde vahşet: Baba 4 yaşındaki kızını görüşte dövdü

Bolu'da Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu bulunan gözü dönmüş baba Hakan K., eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında öldüresiye dövdü. Ağır yaralanan küçük kız, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

