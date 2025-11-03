Başakşehir’de taksici kavgası: Genç şoför yaşlı meslektaşına tokat attı

Genç taksici, babası yaşındaki meslektaşına utanmadan tokat attı.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

İstanbul Başakşehir'de iddiaya göre, iki taksici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Genç taksici, yaşça kendisinden büyük olan taksiciye utanmadan tokat attı. Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

