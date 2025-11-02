Ümraniye’de cinnet gecesi: Baba oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü

02 Kasım 2025

İstanbul Ümraniye'de sinir hastası olduğu öğrenilen Fatih Y. oğulları ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında cinnet geçiren adam, 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y.'yi bıçakladı. Büyük oğlu durumu amcasına bildirip yardım istedi. Eve gelen Metin Y. olaya müdahale ederken ağabeyi tarafından bıçaklandı. Sonra olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, H.Y.Y. ve Metin Y.'nin hayatının kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Fatih Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih Y.'nin akrabası İsmail Y., "Tedavi görüyordu, her gün 5-6 tane ilaç kullanıyordu. Daha önce kardeşler arasında kıskançlık vardı" dedi.

