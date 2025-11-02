Ümran için adalet çağrısı: 6 yaşındaki ehliyetsiz sürücü U.A.’nın tahliye edilmesi Trabzon’da tepkiyle yol açtı!

Van’da Ümran Öksüzoğlu’nun ölümüne neden olan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü U.A.’nın tahliye edilmesi Trabzon’da tepkiyle karşılandı. Hemşehrileri adalet çağrısıyla imza kampanyası başlattı.

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025

Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari araçla, göl kıyısında yürüyen aileye çarpıp, Ümran Öksüzoğlu'nun (30) ölümüne, eşi Uzman Çavuş Erhan Öksüzoğlu ile 5 aylık oğulları Yağız'ın da yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü U.A. (16), tutuklandı. Ancak hazırlanan iddianame kapsamında sürücü, 29 Eylül'de tahliye edildi.

DURUŞMA 11 ARALIK'TA



Kazanın meydana geldiği bölgede hız sınırının 50 kilometre olduğu, U.A.'nın ise 113,87 kilometre hızla seyrettiği tespit edildi. Aile, sürücünün serbest kalmasına isyan etti. Bu gelişme, hemşehrisi olduğu Trabzon'da büyük tepkiye yol açtı. Kazanın ardından Ümran Öksüzoğlu'nun memleketi Trabzon'da "Ümran için adalet" çağrısı yükseldi. Aile ve kampanyayı destekleyen vatandaşlar, 11 Aralık 2025 tarihinde Van Adalet Sarayı'nda görülecek duruşma öncesinde kamuoyuna çağrı yaptı.

