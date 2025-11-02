Türk sinemasının efsane jönü Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetti!

Türk sinemasının efsane jönü Engin Çağlar, “Kınalı Yapıncak”, “Feride” ve “Makber” gibi filmleriyle Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Önceki gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini kapadı.

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar, önceki akşam saatlerinde İstanbul Şişli'de meydana gelen feci bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan sanatçıya, hızla ilerleyen bir motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Çağlar, ağır şekilde yaralandı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Engin Çağlar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan sanat camiası ve hayranları, usta oyuncunun ani kaybıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

CENAZE BUGÜN

Usta oyuncu bugün Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Engin Çağlar, kariyeri boyunca sayısız film ve dizideki performansıyla Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Engin Çağlar, gelecek hafta Filmsan Vakfı'ndaki başkanlık görevi nedeniyle onur ödülü alacaktı. Engin Çağlar'ın vefatının ardından sanatçı dostlarından taziye mesajları geldi.



TÜRKAN ŞORAY: Hayat dolu bir arkadaşımızdı.



İZZET GÜNAY: Dünya efendisi bir insandı.



HÜLYA KOÇYİĞİT: Hepimizin başı sağ olsun.

