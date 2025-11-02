Senetleri ödemiyor | Kiracım keyfi davranıyor TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Senetleri ödemiyor', 'Kiracım keyfi davranıyor' ve 'Bu sözleşmeye dikkat' 'Soyadım çok kötü' başlıklı yazılarıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 02 Kasım 2025 tarihli yazısı...

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025

SENETLERİ ÖDEMİYOR

1 milyon liralık alacağım için 5 senet imzaladık. İlk senedi ödedi, sonra ise ödeme yapmadı. Hukuki olarak haklarım nedir?



Senet (Takvim.com.tr)

Senet, iki kişi arasında bir satış ya da hizmet sonucunda gerçekleşebilmektedir. Senet imzalamak, ödenecek olan borcun yazılı beyanıdır.

Bu, ödemeyi kabul etmek ve söz vermek olarak da geçmektedir. Hukuki olarak sözleşmeler her zaman bizim için önemlidir, çünkü alacak temini demektir. Türk Ticaret Kanunu'nun kapsamında yer alan üç mevcut senet tipi vardır. Bunlar çek, bono ve poliçedir. Hepsi farklıdır ama benzerlikleri vardır. Kişilerin aralarında imzaladıkları senetlerde noter onayına gerek duyulmaz. Burada önemli olan durum, uygun şartlara ve kurallara göre hazırlanmış olan senet olmalarıdır. Bir senet anlaşması sonucunda vadesi gelmiş ancak halen ödenmemiş senet artık ödenmemiş senet kapsamına girmektedir. Bu açıdan senetlerin tahsilatı için iki yol takip edilebilir. Birincisi elden tahsil etme yöntemidir. Diğeri ise banka aracılığı ile tahsil edilen senettir. Vade tarihinden itibaren 2 gün içinde tahsil edilebilmektedir. Eğer kişi imzalanan senet karşısında ödememekte direniyor ve vadesi geçeli uzun zaman oluyorsa, icra takip işlemleri ile bir hukuk bilirkişisinden destek alınmalıdır. Böylelikle ödemesi için kendisine tanınan yasal süreç takip edilebilir.

KİRACIM KEYFİ DAVRANIYOR



Çok iyi bir kiracım vardı. Maalesef işlerinin bozulduğunu iddia ederek ödeme yapmıyor. Ancak işlerinin gayet iyi olduğunu öğrendim.

Nasıl bir yol izlemeliyim?

Borçlar Kanunu'nun 299.

Maddesi'nde kira ve kiracı arasında olan ilişki detaylı anlatılır. Kişi kullanması ve yararlanması adına evine kiracının oturum hakkını tanırken, kiracı da bu oturma eyleminde üzerine düşen bedeli ödemekle yükümlüdür.

Kira sözleşmeleri hem ev sahibini hem de kiracıyı bağlayan bir sözleşmedir.

Kiranın ne zaman ve ne kadar ödeneceği sözleşmede yer almalıdır.

Kiracı ay sonunda ya da kira süresinin bitiminde kira ücretini ödemelidir.



Kiracı (Takvim.com.tr)



Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, aylık kira parasının peşin ödeneceği öngörülmemişse kira bedeli, kiralanan süre işledikten sonra ödenecektir yani muaccel hale gelecektir. Kiraya verilmiş bir taşınmazın tahliyesi için şu yol izlenebilir: Kiracıya karşı aykırılık nedeniyle sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir. Dava sonunda ev sahibi ilamı icraya koyarak taşınmazın tahliyesini isteyebilir. Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesi halinde kiralayan doğrudan icra dairesi aracılığıyla taşınmazın tahliyesini talep edebilir.



Adi kiralara ilişkin madde 315 de "Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az 10, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür'' şeklinde düzenlenmiştir.



SOYADIM ÇOK KÖTÜ

Uzun süredir soyadımla ilgili rahatsızlığım var. Artık değiştirme zamanı geldi. Nasıl adım atmalıyım?



Soyadı (Takvim.com.tr)



Soyadı değişikliği talepleri, genel ismi ile nüfus sicilinin düzeltilmesi davaları, davayı açanın yani davacının ikametgahının bulunduğu asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Soyadının değiştirilmesi için mahkeme 'haklı bir sebebin varlığı' kriterini aramaktadır. Sizin olayınıza benzer bir olayda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2.3.1989 tarihli 1989/1012E. No'lu kararında, babasının soyadını taşımak istemeyen davacının hiç tanımadığı, görmediği, baba diye bilmediği ve olanak bulunduğu halde kendisi ile ilgilenmediği, görmek istemediği ve kendisini sevmediği, umursamadığı kanaatini taşıdığı kişi ile kendisini duygusal açıdan baba-oğul ilişkisi içinde görmemesi nedeniyle, onun soyadını taşımakta sıkıntı çekmesinin makul ve hayatın olağan akışı içerisinde anlayışla karşılanabilecek nedenler olduğunu belirterek, bu hususun haklı sebep olarak kabul edilmesi gerektiğini hüküm altına almıştır.



BU SÖZLEŞMEYE DİKKAT

Yazın evleneceğim.

Evleneceğim kişinin maddi durumu oldukça iyi.

Ailesi evlilik sözleşmesi yapmamızı istiyor. Ben de çalışıyorum. Sözleşmenin bağlayıcılığı nedir?



Evlilik sözleşmesi (Takvim.com.tr)

Hukukta taslak halinde herkese sunulan bir evlilik sözleşmesi bulunmamakla beraber, eşler kendi koşullarına göre belirleyecekleri şartlarla, evlilik birliği içindeki malların nasıl paylaştırılacağı konusunda evlilik sözleşmesi yapabilirler ve bu sözleşme hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir. Evlilik sözleşmesinin imzalanması ile eşler, Mal Ayrılığı, Paylaşmalı Mal Ayrılığı ve Mal Ortaklığı rejimlerini seçebilir. Evlilik sözleşmesi yapmayan eşler arasında kanuni mal rejimi olan Edinilmiş Mallara Katılma rejimi geçerlidir