’Pazar’ planı yapanlar dikkat! İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatıldı: Alternatif güzergahlar ve rotalar neler?

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 07:36

İstanbul'da bugün düzenlenecek İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Kademeli olarak kapatılan güzergâhlar için sürücülere alternatif rotalar oluşturuldu.

İstanbul Valiliği daha önce yaptığı duyuruda, 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibarıyla maraton güzergâhları ve bağlantılı birçok noktanın program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını bildirmişti.



Kapanan yollara karşılık alternatif güzergâhlar da valilik tarafından paylaşıldı.