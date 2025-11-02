Kırıkkale’de koruyucu aile farkındalık toplantısı düzenlendi

Vali Mehmet Makas’ın eşi Elif Makas, “Gönül Elçileri Projesi, toplumu topluma bağlayan en güçlü sosyal dayanışma örneklerinden biridir” dediği toplantıda koruyucu aile bilinci vurgulandı.

Kırıkkale'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, toplumsal duyarlılığı artırmak ve koruyucu aile bilincini güçlendirmek amacıyla "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, Gönül Elçileri Projesi'nin gönül bağıyla insanı insana, toplumu topluma bağlayan en güçlü sosyal dayanışma örneklerinden biri olduğunu vurguladı.