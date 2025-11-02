Hayallerle dolu 80 m²: Mehmet Dinçerler’in bir kahveyle başlayan başarı yolculuğu
Mehmet Dinçerler, 2012’de Şişli’de 80 m²’lik bir dükkanda başladığı Gloria Jean’s yolculuğunu, bugün 100’den fazla şubeye taşıdı. Genç yaşta attığı adım, girişimcilere ilham veriyor. O küçücük adım, şimdi sadece Türkiye’ye değil dünyaya da en kaliteli kahveleri içme fırsatı sunuyor.
Başarı, yalnızca şubelere veya sayılara değil; tutku, azim ve kararlılıkla bir hayali gerçeğe dönüştürme cesaretinde saklı. Peki bu adım nasıl atıldı?
HER ŞEY KÜÇÜK BİR ADIMLA BAŞLADI!
Her şey 2012'de, Şişli'de küçük bir dükkanda başladı. Mehmet Dinçerler, 24 yaşında yaptığı ilk anlaşmayla Gloria Jean's markasını Türkiye'ye getirdi ve o günden bu yana kahve severlerle buluşturmaya devam ediyor. Küçük bir başlangıcın, doğru vizyon ve azimle nasıl büyük bir başarıya dönüştüğünü gösteren bu hikaye, genç girişimcilere ilham kaynağı oluyor.
MEHMET DİNÇERLER'İN HİKAYESİ: ŞİŞLİ'DE BÜYÜYEN BİR KAHVE HAYALİ
80 m²'lik ilk dükkandan başlayarak markayı sistemli şekilde büyüten Dinçerler, 10 yıl içinde 100'ü aşkın şubeye ulaştı. Her şube, yalnızca bir kahve noktası değil; Türkiye'de kahve kültürünün yayılmasına katkıda bulunan bir adım oldu.
YENİ YATIRIMLARIN TEMELİ
Gloria Jean's serüveni, Dinçerler'in sonraki yatırımlarına da temel oluşturdu. Kazandığı tecrübeler, yurt içi ve yurt dışındaki yeni projelerinde rehber oldu. Küçük bir dükkanda başlayan hayal, doğru vizyon ve azimle nasıl büyük bir başarıya dönüştü.
