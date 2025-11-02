Gizem Arslan’dan kanserle mücadele mesajı: “Korkmuyorum sonuna kadar savaşacağım”

Adana’da yaşayan turizmci Gizem Arslan, aile bireylerinde görülen kanser sonrası kendi hayatında da meme kanseri teşhisi aldı ve mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Adana'da yaşayan turizmci Gizem Arslan, 9 yaşındayken annesini meme kanserinden kaybetti. Yıllar sonra ablasının da kansere yakalanmasıyla yıkıldı. Kendisi önlem olarak 'meme dokusunun çıkarılması' operasyonunu yaptırdı. Bu süreçte babasını da prostat kanserinden kaybetti. Ardından teyzesi de kansere yenildi. Ablası, hastalığı yendi ama bu kez kendisi meme kanseri olduğunu öğrendi. Arslan, "Üzücü haberi alınca sarsıldım. Korkmuyorum, sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.