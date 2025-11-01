Küçük çocuğa saldıran adamdan pişkin savunma

Adana’da O.A., 8 yaşındaki A.B.’yi kovalayarak ayak bileğinden tutup yere fırlattı. Polis tarafından gözaltına alınan O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı sırasında çocuğun ayağı, omzu ve kulağı yaralandı; amcası, şahsin hak ettiği cezayı almasını istedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Adana'da yaşayan O.A. isimli şahıs, 8 yaşındaki A.B.'yi kovaladı. Sonra ayak bileğinden tutup acımasızca yere fırlattı. Polis, O.A.'yı gözaltına aldı. Utanmaz adam, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" diyerek pişkin bir şekilde savunmasını yaptı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'TAVUK GİBİ FIRLATTI'

Amca Bünyamin Budak, "Tavuk gibi çocuğun bacağını tutup fırlatıyor. Kamera kayıtlarına bakınca insanın vicdanı el vermiyor. Küçücük bir çocuğu böyle kovalayıp tavuk gibi fırlatması yüreğimizi burktu. Devletimizden şahsa hak ettiği cezayı vermesini istiyoruz" dedi. Saldırıya uğrayan A.B. ise çok korktuğunu ve ayağı, omzu ve kulağından yaralandığını söyledi.