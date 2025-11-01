İstanbul’da Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren tutukluya ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı bir restoranda bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep eden iddianame hazırlandı. Başka bir iddianamede ise Gül’ün 2 ila 7 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı, bir restoranda yemek yerken bıçaklayarak öldüren tutuklu Mustafa Can Gül hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan başka bir iddianamede ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.