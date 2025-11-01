Gülistan Doku’nun kayıp dosyasına 700 saatlik kamera görüntüsü eklendi

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün ve bir önceki güne ait 700 saatlik KGYS ve iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya eklendi. Savcılık ekibi, görüntüleri saniye saniye inceleyerek Doku’nun akıbetine dair iz arıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait ek 700 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi. Görüntüler savcılık tarafından oluşturulan özel ekiple, saniye saniye izlenip, Doku'nun akıbetine dair bir iz aranıyor