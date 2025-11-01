Esenyurt’ta kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçakladı ölümden döndü!

Ev sahibi Tayfun Atalay, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: "Kiracım olarak üst katımızda ikamet edeli üç sene oluyordu. On gün önce balkon kısmında bir su akıntısı oldu. Bunun üzerine kendisini aradım. "Müsait misin? Balkonundan su akıyor. Teknik ekip gelip kontrol edecek" dedim. Rızasını aldıktan sonra eve çıktım ve gördüklerim karşısında şok oldum. Musluklar kırık, kombi bozuk, dolaplar su almış. İnsan sağlığı hiçe sayılmış gibiydi. Tepki gösterdim ve evden çıkmasını rica ettim."

DHA

25 DİKİŞ ATILDI

Olay gününü anlatan Atalay, "Dün öğle saatlerinde üst kattan ses geliyordu. Kapı açıktı, eşyalar toplanmıştı. Banyodan çıkan kiracım aniden bana bıçakla saldırdı. Bıçak kırılınca kendimi dışarı attım. Polis ve sağlık ekipleri geldi, beni hastaneye kaldırdılar. 20 santimlik kesikler, 20-25 dikişim var. Yüzümde de bıçağın sapıyla vurulan yara izleri mevcut." dedi.

Atalay, kendisini "öğretmen" olarak tanıtan kiracısının azılı bir suçlu olduğunu belirterek, "Bu arbede içinde o bıçak kırılmamış olsaydı ölmüş olabilirdim. Bize kendisini öğretmen diye tanıtan bir insanın aslında azılı bir suçlu olduğunu öğrendik. Böyle insanların bu ülkede yaşayıp topluma zarar vermesini istemiyorum. Hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.