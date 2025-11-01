Esenyurt’ta kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçakladı ölümden döndü!
Ev sahibi Tayfun Atalay, evinden çıkmasını istediği kiracısının bıçaklı saldırısına uğradı. Arbede sırasında bıçağın sapı kırılırken, Atalay yüzünden ve sırtından yaralandı. “Bıçak kırılmasaydı ölmüş olabilirdim” diyen Atalay, ölümden döndüğü anları anlattı.
İstanbul Esenyurt'ta dehşet anları yaşandı. Ev sahibi Tayfun Atalay, üç yıldır kiracısı olarak oturan Taher Yassin tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, İstiklal Mahallesi Metin Sokak'taki bir binada meydana geldi.
Üç yıldır aynı binanın çatı katında kiracı olarak yaşayan Taher Yassin'in dairesinden, alt katta oturan ev sahibi Tayfun Atalay'ın dairesine su sızmaya başladı. Bunun üzerine Atalay, kiracısından tamirci çağırarak durumu kontrol etmesini istedi. Yapılan incelemede muslukların kırık, kombinin bozuk, mutfak dolaplarının şişmiş ve balkon fayanslarının kırık olduğu görüldü.
ARBEDE SIRASINDA BIÇAĞIN SAPI KIRILDI
Atalay'ın evi boşaltmasını istemesi üzerine kiracı 27 Ekim'de taşındı ancak anahtarı teslim etmedi. Üç gün sonra üst kattan sesler duyan Atalay, kapının açık olduğunu fark ederek eve girdi. Odaları kontrol ettiği sırada banyodan çıkan kiracısı Taher Yassin'in bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında bıçağın sapı kırıldı, ev sahibi Atalay yüzünden ve sırtından yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kiracıyı elindeki bıçakla gözaltına aldı.