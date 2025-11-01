takvim-logo

Esenyurt’ta kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçakladı ölümden döndü!

Ev sahibi Tayfun Atalay, evinden çıkmasını istediği kiracısının bıçaklı saldırısına uğradı. Arbede sırasında bıçağın sapı kırılırken, Atalay yüzünden ve sırtından yaralandı. “Bıçak kırılmasaydı ölmüş olabilirdim” diyen Atalay, ölümden döndüğü anları anlattı.

İstanbul Esenyurt'ta dehşet anları yaşandı. Ev sahibi Tayfun Atalay, üç yıldır kiracısı olarak oturan Taher Yassin tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, İstiklal Mahallesi Metin Sokak'taki bir binada meydana geldi.

Üç yıldır aynı binanın çatı katında kiracı olarak yaşayan Taher Yassin'in dairesinden, alt katta oturan ev sahibi Tayfun Atalay'ın dairesine su sızmaya başladı. Bunun üzerine Atalay, kiracısından tamirci çağırarak durumu kontrol etmesini istedi. Yapılan incelemede muslukların kırık, kombinin bozuk, mutfak dolaplarının şişmiş ve balkon fayanslarının kırık olduğu görüldü.

ARBEDE SIRASINDA BIÇAĞIN SAPI KIRILDI
Atalay'ın evi boşaltmasını istemesi üzerine kiracı 27 Ekim'de taşındı ancak anahtarı teslim etmedi. Üç gün sonra üst kattan sesler duyan Atalay, kapının açık olduğunu fark ederek eve girdi. Odaları kontrol ettiği sırada banyodan çıkan kiracısı Taher Yassin'in bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında bıçağın sapı kırıldı, ev sahibi Atalay yüzünden ve sırtından yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kiracıyı elindeki bıçakla gözaltına aldı.

Ev sahibi Tayfun Atalay, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:
"Kiracım olarak üst katımızda ikamet edeli üç sene oluyordu. On gün önce balkon kısmında bir su akıntısı oldu. Bunun üzerine kendisini aradım. "Müsait misin? Balkonundan su akıyor. Teknik ekip gelip kontrol edecek" dedim. Rızasını aldıktan sonra eve çıktım ve gördüklerim karşısında şok oldum. Musluklar kırık, kombi bozuk, dolaplar su almış. İnsan sağlığı hiçe sayılmış gibiydi. Tepki gösterdim ve evden çıkmasını rica ettim."

25 DİKİŞ ATILDI

Olay gününü anlatan Atalay, "Dün öğle saatlerinde üst kattan ses geliyordu. Kapı açıktı, eşyalar toplanmıştı. Banyodan çıkan kiracım aniden bana bıçakla saldırdı. Bıçak kırılınca kendimi dışarı attım. Polis ve sağlık ekipleri geldi, beni hastaneye kaldırdılar. 20 santimlik kesikler, 20-25 dikişim var. Yüzümde de bıçağın sapıyla vurulan yara izleri mevcut." dedi.

Atalay, kendisini "öğretmen" olarak tanıtan kiracısının azılı bir suçlu olduğunu belirterek, "Bu arbede içinde o bıçak kırılmamış olsaydı ölmüş olabilirdim. Bize kendisini öğretmen diye tanıtan bir insanın aslında azılı bir suçlu olduğunu öğrendik. Böyle insanların bu ülkede yaşayıp topluma zarar vermesini istemiyorum. Hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.