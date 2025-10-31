Safran altın değerinde

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetişen safranın hasadı sürüyor. Safran üreticisi İsmail Yılmaz, talebin her geçen yıl arttığını belirterek gramının 600 TL'den satılacağını duyurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetişen safranın hasadı sürüyor. Safran üreticisi İsmail Yılmaz, talebin her geçen yıl arttığını belirterek gramının 600 TL'den satılacağını duyurdu. Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safranda hasat sürüyor. Toplanan ve tek tek ayıklanan safranın 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram ürün elde ediliyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran üreticisi İsmail Yılmaz, hasat sürecine ilişkin şunları söyledi: "Safranbolu safranına oldukça fazla talep var. Çünkü ürün çok kaliteli. 2025 ürününü bir gram fiyatı 600 liradan satacağız gibi görünüyor. Tabii bu sezon sonu belli olur ama şu anda görülen fiyat" dedi

HER DERDE DEVA

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelmesiyle bilinen safran, havaların serinlemesiyle bu yıl erken çiçek açmıştı.