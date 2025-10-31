Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne 4,5 yıl hapis cezası

Mersin’de otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol’un davasında sürücü İbrahim Halil Çabalar, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, keşif sonrası Çabalar’ı kusurlu, Akyol’u kusursuz buldu.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025

Mersin'de ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol (18), 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar'ın otomobilinin çarpmasıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Laçin Akyol, 6 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşti. Organları bağışlandı. Halil Çabalar, tutuklandı. Kazayla ilgili 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında bölgede keşif yapılması kararı verildi. Sürücü, kusurlu sayıldı. Laçin'in kusurunun olmadığı belirtildi. Halil Çabalar'a, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4.5 yıl hapis cezası verildi.