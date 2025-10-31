Nişantaşı’nda panik anları: Tadilat halindeki iş merkezinde yangın

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 18:32

Yangın, saat 16.00 sıralarında Teşvikiye Caddesi 'nde tadilat halindeki bir iş merkezinde çıktı. Binada yalıtım çalışmalarının yapıldığı sırada çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü.

Nişantaşı Teşvikiye Caddesi'nde iş merkezinde yangın çıktı. (DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.