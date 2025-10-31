Kaybolan Rus yüzücüyü bulana 500 bin TL ödül verilecek

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un annesi Ogalina Svechnikova, oğlunu bulana 500 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un annesi Ogalina Svechnikova, oğlunu bulana 500 bin lira ödül vereceğini açıkladı. İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta oğlu hakkındaki araştırmaların devam etmesi talebiyle İstanbul'a geldiğini belirten anne, "Nikolai'nin bulunmasını talep ediyorum. Umudumuz büyük" dedi.