Kategori 5 dehşeti: Yılın en güçlü kasırgası Jamaika'yı yerle bir etti

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025

Karayipler'de son yüzyılın en şiddetli kasırgalarından biri olan Melissa, Jamaika'nın ardından Küba ve Haiti'yi etkisi altına aldı. Haitili yetkililer en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de kayıp olduğunu söyledi. Küba'da da 4 kişi can verdi. ABD'li meteorologlar, saatte 282 km hıza ulaşan rüzgarlarıyla kategori 5 seviyesine yükselen kasırga için peş peşe uyarılarda bulundu. Melissa'nın bu yılki en güçlü kasırga olabileceği vurgulanıyor. 2005'te ABD'nin New Orleans eyaletini vuran ve Melissa'yla neredeyse aynı güçte olan Katrina Kasırgası 1.392 kişinin ölümüne ve 125 milyar dolarlık hasara yol açmıştı.