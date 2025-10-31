Gücü çocuğa yetti!

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, bilinmeyen nedenle tartıştığı 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk, müstakil bir evin girişindeki merdivenlere çıktı. Kapı zilini çaldı. Çocuğu takip eden vicdansız adam, çocuğun ayak bileğinden tutup, başına tokat attı. Sonrada savurarak 1,5 metre yükseklikten yere fırlattı. Polis, şüpheliyi arıyor...