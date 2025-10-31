Fransa’nın yüzde 35'i donuyor

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025

Fransa'da enerji yoksulluğu artıyor. Fransa Enerji Bakanlığı için hazırlanan rapora göre, geçen yıl hanelerin yüzde 36'sı enerji giderlerini karşılamakta güçlük çekti, yüzde 35'i ise geçen kışı soğuk evlerde geçirdi. Katılımcıların çoğu elektrik tasarrufu yapmak için alışkanlıklarını değiştirdi; cihazlarını düşük tarifeli saatlerde çalıştırdı, su ısıtıcılarını otomatikleştirdi. Hanelerin yüzde 85'i enerji faturalarının artık bütçelerinin önemli bir kısmını oluşturduğunu ve bu kış mevsiminde de yeni önlemler alacakları belirtildi