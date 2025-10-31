Bursa'da su kritik seviyede

Küresel ısınma ve bilinçsiz su kullanımı, Bursa’da kuraklığı kritik seviyeye taşıdı. Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı’nda su seviyesi tükenme noktasına geldi. İznik Gölü’nde de su miktarı kritik düzeyin altına düştü. DSİ, tarım ve sanayide tasarruf çağrısı yaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan kuraklık, 'su şehri' Bursa'da ciddi boyuta ulaştı. İçme suyu için kullanılan Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı'nda su seviyesi tükenme noktasına geldi. Türkiye'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin en büyüğü olan İznik Gölü de küresel ısınmadan nasibini aldı. İznik Gölü'ndeki su seviyesi, kritik düzeyin altına düştü. Devlet Su İşleri (DSİ) Bursa Bölge Müdürlüğü, tarım ve sanayide bilinçsiz kullanımı nedeniyle gölün tehdit altında olduğunu kaydetti.