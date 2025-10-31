Akraba değil akbaba

Esenyurt’ta akraba iki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti. Gençlerin evliliği nedeniyle başlayan tartışmada sopalar ve bıçaklar kullanıldı. Yaralanan 25 yaşındaki Burak A. hayatını kaybederken, dört kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025

İstanbul Esenyurt'ta önceki gün akraba iki aile arasında gençlerin evliliği nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda iki aileden onlarca kişi birbirine saldırdı. Sopalarla karşı tarafın aracını parçalayan aile fertleri, ardından ise akrabalarına saldırdı. Yaşanan kavgada Y.C.G. isimli şahıs, 25 yaşındaki Burak A.'yı iki yerinden bıçakladı. H.A.'yı da sopayla hastanelik etti. Yaralı Burak A., H.A., M.C.G., F.G. ve M.G. hastaneye kaldırıldı. Talihsiz Burak A., kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı