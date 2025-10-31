Aidat borcu kime yazar | Delil sayılır mı? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Aidat borcu kime yazar', 'Bilgisayar arızalı çıktı' ve 'Delil sayılır mı?' başlıklı yazılarıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 31 Ekim 2025 tarihli yazısı...

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025

AİDAT BORCU KİME YAZAR!

İstanbul'da bir sitede evim var. Kiracım bir süredir aidatı ödemiyormuş. Yönetim benden talep etti. Borcu kim ödemeli?

634 sayılı yasa gereği aidat ödemekle sorumlu olan kişi doğrudan kat malikidir. Kiracı ile kat maliki arasındaki kira sözleşmesi sadece iki tarafı bağlayan bir sözleşme olduğundan, site yönetimini bağlamaz. Bu nedenle site yönetiminin öncelikle kiracıya müracaat etmek gibi bir zorunluluğu olmadığı gibi, kiracıya karşı hiçbir hukuki talepte bulunmasına da gerek yoktur. Kira kontratında aidatı kiracınızın ödeyeceği yönünde bir anlaşmaya vardıysanız, kiracınızın aidatları düzenli bir şekilde ödeyip ödemediğini kontrol etme sorumluluğu da size aittir. Yoksa site yönetimine kiracınızın ödemediği aidatlardan gecikme faizi ile birlikte sorumlu olursunuz.



BİLGİSAYAR ARIZALI ÇIKTI

3 hafta önce aldığım bilgisayar sürekli arızalanıyor. Kapatıp açınca bir süre düzeliyor. Aldığım yer bilgisayarı tamir ettireceğini söylüyor. Yeni bilgisayarla değiştirmiyor. Ne yapabilirim?



Bilgisayarda meydana gelen ayıp gizli ayıptır. Gizli ayıp, ürünü alırken basit bir inceleme ile anlaşılamayan, kullandıkça ortaya çıkan ayıplardır. Bu ayıba karşı kanun gereği seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ürünün ücretsiz onarımı şeklindedir. En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden ihtarname gönderebilir; kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla hakem heyetine başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini isteyebilirsiniz.



DELİL SAYILIR MI?

3 yıldır eşimle ayrıyız ve dava sürüyor. Yeni bir ilişki mahkemede delil gösterilir mi?



Yargıtay 2015'te verdiği kararla, "Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir" kuralının boşanma davaları için de geçerli olduğunu, boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra gerçekleşen tüm olayların mevcut boşanma davasında hükme esas alınamayacağını belirtmiştir. Yani boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra başlayan ilişkiniz mevcut davada kullanılamayacak, hükme esas alınamayacaktır. Bu karar kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş, boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin artık özgür oldukları şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu hatalı bir algıdır. Keza, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Eşiniz ikinci bir dava açmak ve mevcut dava ile birleştirilmesini talep etmek sureti ile meydana gelen olayları dava konusu yapabilir.