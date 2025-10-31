21 yaşında Özlem'i hayattan koparıp kaçtı

Çanakkale-Balıkesir yolunda karşıya geçerken taksinin çarptığı 21 yaşındaki Özlem Korkmaz hayatını kaybetti. Kaçan sürücü JASAT ekiplerinin kamera incelemesiyle yakalanarak tutuklandı.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025

Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Akçay Mahallesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem Korkmaz'a (21), ticari taksi çarptıktan sonra kaçtı. Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Özlem Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. JASAT dedektifleri, bölgedeki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını inceleyerek, kaçan ticari taksinin plakasını tespit etti. Yakalanan M.Y., tutuklandı.