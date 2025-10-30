Samsun'da acı olay | Epilepsi hastası kadının tarlada cansız bedeni bulundu

Samsun’da acı bir olay meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir kadın, yakınlarının arama çalışmaları sonucu tarlada ölü bulundu. Jandarma ve savcılık tarafından yapılan incelemede, Yılmaz'ın vücudunda darp ya da cinayeti düşündürecek bir bulguya rastlanmadı.

Şüpheli olay, Vezirköprü ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

38 yaşındaki Tuğba Yılmaz'dan haber alamayan yakınları kadını arazide aramaya çıktı.

EPİLEPSİ HASTASI KADININ TARLADA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Esenyurt Mahallesi kırsalında yapılan aramada, Tuğba Yılmaz yakınları tarafından evine 200 metre uzaklıktaki tarlada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde epilepsi hastası kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.



Jandarma ve savcılık tarafından yapılan incelemede, Yılmaz'ın vücudunda darp ya da cinayeti düşündürecek bir bulguya rastlanmadı.

Tuğba Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

