Bayrampaşa'da korku dolu anlar: Kamyon tramvay hattındaki korkuluklara çarptı
Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde manevra yapan bir kamyonun tramvay hattı korkuluklarına çarpması büyük paniğe yol açtı. Çarpmanın etkisiyle kopan metal korkuluklar, yüksek gerilim hattına temas edince art arda şiddetli patlamalar ve kıvılcımlar meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.
Bayrampaşa'da geri manevra yapan bir kamyon, tramvay hattının metal korkuluklara çarptı.
Olay, saat 09.45 sıralarında Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltında meydana geldi. İddiaya göre, 34 ECU 121 plakalı kamyonun şoförü, Ceberhan Sokak'tan geri manevra yaptığı sırada tramvay hattı kenarındaki korkuluklara çarptı.
PATLAMALAR
Çarpmanın etkisiyle korkuluklar yüksek gerilim hattına temas etti. Temasın ardından bir anda kıvılcımlar çıktı, art arda patlamalar yaşandı.
OLAY ANI KAMERADA
Çevrede paniğe neden olan anlar, güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonun korkuluklara çarptığı an ve ardından yaşanan patlamalar yer aldı. Elektrik akımının etkisiyle bir süre devam eden patlamalar, çevredeki vatandaşları korkuttu. Olayda yaralanan olmazken ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.
Çevre sakinlerinden Hüseyin Bayrak, "Sabah kamyon sokağın içine girerken arkasını tramvayın korkuluklarına çarptı. Korkuluklar tramvay hattındaki elektrikten dolayı alev aldı, duman attı. Üç, beş dakika stres panik oldu. Daha sonra arkadaşlar kendi imkanlarıyla düzelttiler. Ama gerginlik sıkıntı oluştu" dedi.