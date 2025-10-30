Bayrampaşa’da korku dolu anlar: Kamyon tramvay hattındaki korkuluklara çarptı

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 13:00

OLAY ANI KAMERADA Çevrede paniğe neden olan anlar, güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonun korkuluklara çarptığı an ve ardından yaşanan patlamalar yer aldı. Elektrik akımının etkisiyle bir süre devam eden patlamalar, çevredeki vatandaşları korkuttu. Olayda yaralanan olmazken ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bayrampaşa'da geri manevra yapan bir kamyon, tramvay hattının metal korkuluklara çarptı (Fotoğraf: DHA)

Çevre sakinlerinden Hüseyin Bayrak, "Sabah kamyon sokağın içine girerken arkasını tramvayın korkuluklarına çarptı. Korkuluklar tramvay hattındaki elektrikten dolayı alev aldı, duman attı. Üç, beş dakika stres panik oldu. Daha sonra arkadaşlar kendi imkanlarıyla düzelttiler. Ama gerginlik sıkıntı oluştu" dedi.