Peş peşe felaket!

Vesile Çıracı, 10 gün içinde bir torunu ve 3 oğlunun ölümüyle yıkıldı. Bu acıya daha fazla dayanamadı. Kalp krizi geçirerek hayata gözlerini kapadı

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025

Aksaray Eskil'in Gölyazı Yaylası'nda yaşayan Vesile Çıracı'nın (65) torunu Ruhi Can Çıracı (16), 17 Ekim'de çalıştığı mobilya atölyesinde iş kazası geçirdi. Kereste bloğunun altında kalan Ruhi, yaşamını yitirdi. Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler de 23 Ekim'de kaza geçirdi. 3 kardeşin içerisinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı kamyonla çarpıştı. Kazada kardeşler kurtarılamadı. 3 çocuğunu kısa süre önce kaybeden anne Vesile Çıracı da dün evinde evlat acısına dayanamadı. Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Acılı anne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı