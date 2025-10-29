Minguzzi davasında istinaf başvurusu

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesinde karar: İki sanığa 24 yıl hapis, diğer ikisi beraat etti; savcılık karara itiraz etti.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025

İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi (15) bıçaklanarak katledildi. Saldırganların 15 yaşındaki B.B., U.B., M.A.D. ve A.Ö. olduğu belirlendi. Karar duruşmasında B.B. ve U.B. 24 yıl hapis cezası aldı Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö.'nün 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım'dan beraatlerine karar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı A.Ö. ve M.A.D. hakkında verilen beraat ve tahliye kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurdu.