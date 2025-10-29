Eski sevgilisini katledip intihar girişiminde bulundu

34 yaşındaki Ebru Kaya, ayrıldığı sevgilisinin barışma teklifini reddetti. Sinirlenen Tuğrul Kılıç, kadını tabancayla katletti. Daha sonra ise intihar girişiminde bulundu.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025

Kadına şiddet bitmek bilmiyor. Son olay, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Adana Seyhan'daki Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. 43 yaşındaki Tuğrul Kılıç, iddiaya göre kendisini terk eden 34 yaşındaki eski kız arkadaşı Ebru Kaya ile görüşmek için evinin önüne geldi. Apartman girişinde barışma isteğini kabul etmeyen Kaya'yı başından tabancayla vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığıldı. Tuğrul, daha sonra aynı silahla kendi başına ateş etti.



DURUMU KRİTİK

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Tuğrul Kılıç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanenin yemekhanesinde çalışan Ebru Kaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün Adana Adli Tıp Kurumu morgundan ailesine temsil edildi. Kaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesine götürüldü. Durumu kritik olan Tuğrul Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.