Bir asırlık sır kumların altından çıktı: Birinci Dünya Savaşı’ndan mektuplar sahile vurdu!

Neville, annesine yazdığı satırlarda "Gerçekten çok iyi vakit geçiriyoruz, yemekler harika. Gemimiz sallanıyor ama moralim yerinde" diye yazmıştı. Harley ise mektubunu bulan kişiye "Bu mektubu bulan da bizim kadar iyi olsun" dileğinde bulunmuştu.

Avustralya 'nın batısındaki Wharton Plajı'nda çöpleri toplayan Peter Brown ve kızı Felicity, 9 Ekim'de sahildeki kumların arasında eski bir şişe buldu. Şişenin içinden çıkan iki sararmış kâğıt, 1916 tarihliydi. Mektuplar, Avrupa cephelerine gitmek üzere yola çıkan HMAT A70 Ballarat gemisindeki Anzak askerleri Malcolm Neville (27) ve William Harley'e (37) aitti.

VEDAYA DÖNÜŞEN UMUT



Neville, mektubun annesine ulaştırılmasını istemişti. Ancak genç asker bir yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun Çanakkale cephesinde hayatını kaybetti. Harley ise iki kez yaralandıktan sonra savaştan sağ çıktı ama yıllar sonra, maruz kaldığı gazın etkisiyle 1934'te yaşamını yitirdi.

KUMLARIN ALTINDAKİ ZAMAN KAPSÜLÜ



Uzmanlara göre şişe denizde değil, yıllar boyunca plaj kumlarının altında gömülü kaldı. Bulan Deb Brown, "Kağıt ıslaktı ama yazılar okunabiliyordu. Bu bir mucizeydi, sanki geçmiş bize seslendi" dedi.

DEDEMİZ ADETA BİZE ULAŞTI Harley'in torunu Ann Turner, "Dedemiz adeta mezarından bize ulaştı" derken, Neville'in yeğeni Herbie Neville, "Bu mektuplar ailemizi yeniden birleştirdi. Onun ne kadar gururlu bir asker olduğunu hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüzyıllık mektupların hikâyesi, bir asır sonra bile savaşın geride bıraktığı acı hatıraları yeniden hatırlattı.