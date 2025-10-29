Aynı bölgede 6 yeni fay hattı daha var!

Balıkesir’in Sındırgı İlçesi 6.1 şiddetindeki depremle sarsıldı. Artçıların sayısı 100’ü aştı. Aynı bölgede 6 yeni fay hattının daha olduğu saptandı...

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025

Balıkesir'in Sındırgı İlçesi 10 Ağustos'tan sonra yine 6.1 şiddetindeki depremle sallandı. Deprem ilçede bulunan 4 binayı yıktı. Bu binalardan 3'nün boş olduğu açıklandı. Artçı depremlerin sayısı 100'ü aştı. Devlet yaraları sarmak için düğmeye bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Can kaybımız yok, tüm yaralılar taburcu edildi. 100 yaşam konteynerini Sındırgı'ya gönderdik. 25 milyon TL acil destek ödemesi yapıldı" ifadesini kullandı. Bu arada uzmanlar Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda yaptıkları çalışmada yeni 6 sismik fay tespit ettiklerini belirtti. Bu fayların tetiklendiğini dile getirdi.



Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Sındırgı depreminin beklenen büyük Marmara depremini tetiklemesinin mümkün olmadığını söyledi. Bölgedeki sarsıntıların "volkanotektonik" bir mekanizmadan kaynaklandığını ve doğası gereği 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretmeyeceğini ifade etti.