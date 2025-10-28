Topkapı Sarayı’nda Osmanlı’dan kalan kedi kapısı onarıldı: Mülayim’in torunu şerbet geçidi yeniden canlandırdı

Topkapı Sarayı’nın Harem bölümünde bulunan ve Osmanlı’da kedilerin geçişi için Karaağalar Koğuşu’na açılan “kedi kapısı” onarıldı. Tarihi geçit, Osmanlı’nın evcil hayvanlara duyduğu şefkatin simgesi olarak günümüze ulaştı. Sarayın tarihi atmosferi içinde kedilerin sessiz adımları yeniden yankılanmaya başlandı. Sarayda uzun yıllar yaşayan fakat 3 yıldır kayıp olan kedi Mülayim’in torunu Şerbet de tarihi geçidi yeniden canlandırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde bulunan ve Osmanlı'da kedilerin geçişi için Karaağalar Koğuşu'na açılan "kedi kapısı" onarıldı. Tarihi geçit, Osmanlı'nın evcil hayvanlara duyduğu şefkatin simgesi olarak günümüze ulaştı. Sarayın tarihi atmosferi içinde kedilerin sessiz adımları yeniden yankılanmaya başlandı. Sarayda uzun yıllar yaşayan fakat 3 yıldır kayıp olan kedi Mülayim'in torunu Şerbet de tarihi geçidi yeniden canlandırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN