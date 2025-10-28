Muğla Bodrum'da restoran sahibinin kızının beşik kertmesi ve villası davası sonuçlandı: Fatma kovan kazandı

Bodrumlu iş kadını Fatma Kovan, sosyal medyadan A.K. ile tanıştı. Mardin’e taşındı. Ancak 55 milyon TL’lik mal varlığını kaptırdı. Üstüne bir de kızı beşik kertmesi yapılmak istenince kaçtı. Dava açtı. Hukuk mücadelesini kazandı.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025

Muğla Bordum'da restoran sahibi olan Fatma Kovan (34), 2019 yılında A.K. ile tanıştı. Birlikte yaşamaya başladı. A.K.'nın "Kadınlar çalışamaz" düşüncesi üzerine restoranını kapattı. Bu süre zarfında kredi çekemediğini ileten A.K.'ya milyonlarca TL'lik dairesini verdi. Üstüne bir de lüks araç aldı. Daha sonra A.K. ile Mardin'in Kayacık Köyü'ne taşındı.

Çiftin burada bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak Kovan, kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini duyunca çıldırdı. Çocuğunu da yanına alan Kovan, Mardin'den kaçtı. A.K. ise Kovan'ın kendisine verdiği vekalet ile Kovan'a ait villayı dayısının üzerine geçirdi.

Bunu duyan Kovan, hukuk mücadelesi başlattı. İlk olarak velayet ardından manevi tazminat şimdi de villa davasını kazandı. Devam eden davalarının olduğunu ifade eden Fatma Kovan, "Her şey ortaya çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek" diye konuştu.

