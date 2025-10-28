Konya’da site kavgası kanlı bitti: Galerici Ahmet Çay bıçakla yaralandı

KONYA Karatay’da alacak meselesi yüzünden Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. ile aynı sitede galericilik yapan Ahmet Çay arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Çay bıçakla, arkadaşı Birol A. ise darbedilerek yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çay, kurtarılamadı. Yaralı Birol A'nın iyi olduğu öğrenildi. Polis, Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A.'yı gözaltına aldı.

