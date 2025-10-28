Karabük’te kamyonet dehşeti: Üniversite mezunu Hilal Kahreman feci kazada hayatını kaybetti

Henüz 22 yaşında ve hayatının baharında olan Hilal Kahreman, önceki gün geçirdiği motosiklet kazasında hayata gözlerini kapadı. Gözaltına alınan sürücü, E.B. serbest kaldı.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025

Karabük'te yürek yakan kaza, önceki gün saat 15.30 sıralarında Karabük-Safranbolu kara yolunun Adnan Menderes Bulvarı'nda mevkiinde meydana geldi. E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonet ile Hilal Kahreman yönetimindeki 78 ABT 945 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kahreman yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hilal Kahreman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü E.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hilal Kahreman'ın cenazesi, dün Şirinevler Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

