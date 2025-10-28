Diyarbakır merkezli 11 ilde sahte sosyal medya hesaplarıyla bungalov dolandırıcılığı yapan 26 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025

Diyarbakır merkezli 11 ilde sahte sosyal medya hesaplarıyla bungalov kiralama vaadiyle kurdukları çağrı merkezi üzerinden 216 kişiyi dolandıran şüphelileri yönelik operasyon yapıldı.

26 kişi gözaltına alındı. 22'si tutuklandı. 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin banka ile kripto para hesaplarında toplam 521 milyon 334 bin 200 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

