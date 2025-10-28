Cumhuriyet Kupası için İstanbul Boğazı yelkenlerle renklenecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nda Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda her yıl olduğu gibi İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. 2 Kasım'da düzenlenecek törenle de Cumhuriyet Kupası sahibini bulacak. İstanbul halkı, Boğaz sahil şeridinden yelkenlerin Cumhuriyet coşkusuyla buluştuğu bu büyük şölene tanıklık edebilecek.

