Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaratan sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Tekirdağ, Bursa, İzmir ve Manisa gibi birçok ilde de hissedildi. Sındırgı'da daha önceki depremde hasar gören 3 boş bina ile bir dükkan yıkıldı. Depremde can kaybı yaşanmadı. Balıkesir'de okullar bir gün tatil edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: BİRİMLERİMİZ SAHADA



Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci takip ediyoruz" dedi.

