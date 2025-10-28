Antalya’da şiddetli rüzgar ve sağanak! Devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 23:07

Akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Cumhuriyet Meydanı 'nda bulunan tatilciler ve vatandaşlar yağış nedeniyle çığlık çığlığa güvenli bölgelere kaçışmaya başladı.

Sağanak ve rüzgar aniden bastırdı, devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaralandı. (İHA)

ŞİDDETLİ RÜZGAR SONUCU AĞAÇ DEVRİLDİ

Kaleiçi bölgesi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'ta ise şiddetli rüzgar sonucu bir ağaç devrildi. Bu sırada kafede oturan 3 kişi, ağacın altında kalarak yaralandı.

Kimliği belirlenemeylen 2'si hafif yaralı 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkartılırken, ihbarla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürüldü.