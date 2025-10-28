Antalya’da düğünde babaanneden toruna ev arsa ve otomobil sürprizi

Babaanne Emine Arslan’ın evlenen tek torununa düğünde taktıkları ağızları açıkta bıraktı: Bir ev, son model bir otomobil ve İncekum’da bir tarla...

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025

Antalya'da meydana gelen düğündeki takılar "Böyle babaanne dostlar başına" dedirtti. Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde Hüseyin ve Sude Arslan çifti geçtiğimiz gün dünya evine girdi. Genç çifti, mutlu günlerinde yakınları ve davetliler yalnız bırakmadı.

Davetlilerin huzurunda 'Evet' diyerek nikahları kıyılan çiftin mutlu günlerinde damadın babaannesi torununa büyük bir sürpriz yaptı. Yakın zamanda babasını kaybeden Hüseyin Arslan'ın babaannesi Emine Arslan, takı töreninde tek torununa bir ev ve son model otomobil anahtarının yanı sıra İncekum'da bir adet arsa verdi.

'SARILASIM GELDI'

Davetlilerin alkışları arasında hediyelerini takan babaanne Emine Arslan'a torunu Hüseyin Arslan ve eşi elini öperek teşekkür etti. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntülerde, damadın babaannesine sarıldığı anlar dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, duruma "Torunun hayatı kurtuldu", "Babaanne diye sarılasım geldi teyzeye", "Bizimki de gram takıp çeyrek alıyor" ve "Ben de size babaanne diyebilir miyim?" şeklinde yorumlar yaptı.

