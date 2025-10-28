Ankara’da korkunç iddia: Frenleriyle oynanan bisikletle uçuruma düşen 11 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

Ankara'da yaşayan Yiğit Cem Altınok (11), bisikletle 8 metrelik istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Yiğit Cem Altınok’un annesi Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. (11) ve E.T.Ş. (12) tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında çocukların ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde bir erkek çocuğun Yiğit'in bisikletinin fren sistemine birkaç saniyelik işlem yaptığı tespit edildi.

