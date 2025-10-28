Adıyaman’da 27. haftada doğan prematüre bebek 2 kilo 400 grama ulaşarak taburcu edildi

Adıyaman'da yaşayan Mercan Sever (26), ilk çocuğunu kucağına alacağı hamileliğinin 27. haftasında şiddetli sancılar yaşadı. Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenenin ardından anne doğum alındı. 580 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

2 KILOYA KADAR ÇIKTI

Ancak erken doğum nedeniyle organları gelişmediği için kuvöze konuldu. Solunum cihazına bağlanan prematüre bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Yaşam mücadelesi verdiği süreçte 2 kilo 400 grama ulaşan Asya bebek, taburcu edildi. Mercan Sever, bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

