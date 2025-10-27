Rize’den Kocaeli’ye taşınan serebral palsili Şevval Gerz İngilizce ve Korece öğrenip gazetede köşe yazarlığına başladı

22 yaşındaki Şevval, doğuştan serebral palsi hastasıydı. Bir yandan hastalığı ile mücadele ederken diğer yandan İngilizce ve Korece öğrendi. Eğitimine ağırlık verdi, makale yazmaya başladı...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Rize'de doğuştan serebral palsi hastası olarak dünyaya gelen Şevval Gerz, 3 yıl önce ailesiyle Kocaeli'ye taşındı. Çocukluğundan beri yazmaya ilgi duyan Gerz, özellikle pandemi döneminde kendi çabalarıyla şarkı sözleri ve dizilerden faydalanarak İngilizce ve Korece öğrendi. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim almaya başlayan Gerz'in yabancı dillerde günlük tuttuğunu fark eden eğitmenleri, kendisine destek oldu.

Eğitmenlerinin teşvikiyle bir yerel gazetede köşe yazarlığına adım atan Gerz'in ilk yazısı geçtiğimiz haftalarda yayımlandı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Gerz, yazmayı çok sevdiğini belirtti. Rize'den Kocaeli'ye taşınmalarının kendisi için daha iyi olduğunu ifade eden Gerz, "Büyükşehirde engelliler için imkanlar çok daha fazla. Gonca'da aldığım eğitimde bize hep okuma ve yazma üzerine konuşmalar yapılıyordu. Ben de yazmayı çok sevdiğimden bahsettim. Hocam yazılarımı okudu, beğendi. Böylece buraya bir kapı açıldı" dedi.

Hedeflerindende bahseden Şevval Gerz, sosyal medya yöneticiliği veya içerik üreticiliği yapmak istediğini belirterek, "Yazar olma hedefim var. Özellikle bir engelli bireyin gözünden hayatı anlatan bir roman yazmak istiyorum. Çünkü insanlar iyi niyetli olsalar da bazen yanlış ya da kırıcı davranabiliyorlar. Engelli olmak acı verici değil, sadece farklı" dedi.

'HAYALİM GERÇEKLEŞİYOR'

İngılızceyı okulda, Korece'yi ise pandemi döneminde evde kendi kendine öğrendiğini anlatan Gerz, şöyle devam etti:

"Hatta şu an bir gazetede köşe yazarlığı yapmaya başladım. İlk yazım geçen hafta yayınlandı, önümüzdeki hafta ikinci yazım yayınlanacak. Bu benim için çok büyük bir adım. Çok mutluyum." 'Biz acınacak insanlar değiliz'

Engellilere karşı bakış açısının değişmesi gerektiğini vurgulayan Gerz, "Biz acınacak insanlar değiliz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN