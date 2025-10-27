Rize'de 15. Laz Ralli Tahta Araba Yarışları yağmur altında yapıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde "Laz Ralli Tahta Araba Yarışları"nın 15'incisi düzenlendi. Yağmur altında gerçekleşen yarışta, gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde 57 kişi mücadele etti. Yaşlılar ve çocuklar 300 metre, gençler ise 1 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı. Dernek Başkanı Halil Kosanoğlu, yaptığı açıklamada, yarışları üç farklı kategoride düzenlediklerini söyledi.

Yarışmada çocuklar kategorisinde birinci olan Osman Sarı ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Birinci olacağımı düşünmüyordum ama oldum. Çok ıslandım, yağış gözümü kapattı. Yağmur bana engel olmadı çok güzel yarıştım." dedi.

