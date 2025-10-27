Kağıthane'de nişanlısını öldüren firari Gizem Erdoğan yakalandı
İstanbul Kağıthane'de 4 yıl önce uzman çavuş nişanlısı Zeynel Yıldırım'ı 9 kurşun ile öldüren ve 13 yıl 4 ay hapis cezası alan Gizem Erdoğan'ın cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı
1 Temmuz 2025'ten beri arandığı öğrenilen Gizem Erdoğan, Kartal'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.