Kağıthane’de kanlı hesaplaşma: Nilay Kotan 15 kurşunla öldürüldü

İstanbul Kâğıthane'de eski sevgili olduğu iddia edilen Ali K. (64) Nilay Kotan'ı (42) sokak ortasında 15 kurşunla hayattan kopardı. Zanlı Silivri'de yakalandı.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025

İstanbul'un Kağıthane sokakları, bir kadının 15 kurşunla hayatına son verildiği korkunç bir olaya sahne oldu. Nilay Kotan (42), dün sabah işe gitmek için evden çıktı. Gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ali K., tarafından önü kesildi. Ardından silahını çeken Ali K., Kotan'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralanan Nilay Kotan, yere yığıldı.

Saldırgan Ali K. ise geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kotan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nilay Kotan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil Ali K., Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu. Nilay Kotan'nın eşinden boşandığı, Ali K.'nın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Ali K.'nın 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

