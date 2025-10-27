İzmir'de su tartışması kanlı bitti: Komşusunu tüfekle öldürdü

İzmir Konak'ta yaşayan emekli bekçi Hasan D., üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle komşusu Mustafa Atıcıoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan D., evinde bulundurduğu tüfekle Mustafa Atıcıoğlu'na ateş etti.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025

Olayda, Mustafa Atıcıoğlu ile oğlu P.A. vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mustafa Atıcıoğlu, kurtarılamadı. Oğlu P.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, Hasan D.'yi gözaltına aldı.

