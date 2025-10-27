İstanbul Havalimanı’nda Bangkok’a gizlice taşınan nesli tükenmekte goril 'Zeytin' yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda 21 Aralık 2024 yılında da 'Zeytin' adı verilen yavru goril yakalanmıştı.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025

İstanbul Havalimanı geçici depolama yerinde Bangkok'a gidecek uçağın evraklarında beyan edilmeyen bir kafes tespit edildi.

Yapılan incelemelerde kafesin orta kısımdaki alt bölmede gizlenmiş şekilde taşınması yasak ve nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" tanımlı maymun türü canlı hayvan olduğu belirlendi. Goril, Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince teslim edildi.

